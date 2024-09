TS – Juventus aumento di capitale sì o no? La cura dimagrante e come agirà la proprietà

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 2024-09-25 20:20:33 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Nella scorsa stagione, laha perso 176 milioni di euro. Un rosso che emerge dalla rielaborazione dei dati della semestrale Exor e, quindi, non ancora dal bilancio ufficiale della società bianconero. Quello arriverà nel giro di qualche settimana, ma i dati della controllante Exor sono sempre abbastanza indicativi. D’altra parte, che l’esercizio della passata stagione fosse in rosso era stato ampiamente messo in conto dai dirigenti e dalla società: la mancanza della Champions League con i suoi guadagni diretti (circa 80 milioni) e indotti (circa 30/40 milioni) ha contribuito in modo molto pesante al passivo di bilancio e lo si sapeva fin dall’inizio dell’annata.