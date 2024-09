Temptation Island 2024 Valerio chiede il falò immediato a Diandra Cosa farà lei? | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella terza puntata di, sul finale abbiamo vistoessere chiamato al pinnettu per un filmato sulla sua fidanzata. La donna ha raccontato ad un tentatore i suoi problemi, sia economici che di lontananza, che la portano a prendere le distanze dal suo ragazzo. Forti alcune parole usate: “Io alla bella vita non ci rinuncio. Qua sto bene senza di lui“. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro ache ha capito che la sua relazione è arrivata al capolinea: “Devi essere uomo, sto insieme ada 7 anni ma voglio il confronto e me lo deve dire che finisce qui“. Per questoha chiesto il, si presenterà di confronto? Ecco ilTv.