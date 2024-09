Sgarbi prosciolto dopo la gogna per il quadro | Mai pentito di essermi dimesso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si è concluso con sentenza di non luogo a procedere il procedimento a carico dell'ex sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali Vittorioe della sua compagna Sabrina Colle, accusati dalla Procura di Roma di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per una somma di 715mila euro. Al centro dell'inchiesta della magistratura capitolina c'era l'acquisto di un, «Il giardino delle fate» firmato da Vittorio Zecchin e pagato 148mila euro alla casa d'aste Della Rocca, che secondo i pm sarebbe stato comprato dal critico d'arte nel 2020 facendo figurare la fidanzata come acquirente grazie al denaro di una terza persona (Corrado Sforza Fogliani, poi deceduto).