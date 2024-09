Promozione | nessuno vola E l’equilibrio regna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il campionato di, pur avendo consumato solo tre giornate, è già entrato nel vivo del suo lungo percorso. Nessuna squadra a punteggio pieno, segno di equilibrio. L’ultimo weekend è stato poco prolifico in fatto di marcature. I 9 gol messi a segno nelle 8 partite hanno fruttato 5 vittorie, tutte casalinghe. Hanno ottenuto il primo successo della nuova stagione il Gabicce Gradara e il Moie Vallesina. Non hanno ancora conquistato punti il Sant’Orso e la Vigor Castelfidardo, il Lunano dopo la falsa partenza ha centrato due vittorie. Tra le cinque squadre al comando della classifica ci sono tre pesaresi: Il Villa San Martino, la Jesina e il Tavullia Valfoglia. Primo successo per il Gabicce Gradara. Il mister Nicola Capobianco a fine partita ha commentato: "Abbiamo vinto con merito, nel primo tempo abbiamo segnato solo una rete pur costruendo almeno quattro palle gol.