Pioggia insistente un tratto di via Bebiana invaso da acqua e fango

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnae ilstradale che viene completamente ricoperto da detriti erendendo, praticamente, impraticabile il passaggio ai mezzi. Una porzione di Via, a Solopaca, questo pomeriggio, è stata invasa datanto da dover ricorrere a un mezzo meccanico e alla braccia delle persone, per rimuovere il cumulo di detriti che si è sparso lungo la carreggiata, probabilmente frutto di un cedimento di un muretto di contenimento che ha lasciato cadere il. Mezzi al lavoro, strada temporaneamente bloccata e ovvio disagio per chi deve percorrere ilutile a raggiungere i comuni limitrofi e per accedere alla Fondovalle. L'articolo, undi viadaproviene da Anteprima24.it.