Paola Marella le cause della morte | 38 chemioterapie per un tumore al pancreas

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Scrivo queste righe per fare chiarezza sulleprematura scomparsa di”., volto di Real Time e architetta, donna conosciuta per la sua incredibile resilienza e per l’ingegno, si è spenta il 21 settembre 2024. Nella giornata di ieri, 24 settembre, il marito Domenico ha scritto un messaggio su Instagram per spiegare il percorso dinegli ultimi anni, per raccontare la sua forza, ma anche per ispirare tutte le persone che si trovano a combattere contro la malattia. Come è morta: parla il marito Domenico “Lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite daal seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura”, è il marito Domenico “Nico” a scrivere, il compagno dida una vita.