Pallone d’Oro 2024 Matthaus | Lo merita Rodri nella mia classifica Vinicius è terzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Manca solo un mese all’assegnazione del, e sale l’attesa per sapere chi vincerà l’ambito premio, con Marca che ha svelato comesarebbe stato già informato di essere il giocatore che verrà premiato come migliore della passata stagione. Scenario con cui non è d’accordo Lothar, che ha spiegato: “Non mi sorprenderebbe, perché chi segna i gol è sempre più al centro dell’attenzione rispetto agli altri, in più ha vinto la Champions League e la Liga e giustificherebbero il premio. Mamiapersonale vedo. Per me,maggiormente di vincere il, è stato la mente e il leader della Spagna campione d’Europa e ha vinto anche la Premier League”.