Ora solare 2024 | ecco quando torna e cosa succede al nostro organismo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oraal– L’orasta per fare il suo ritorno, e molti si stanno già preparando al consueto spostamento delle lancette. Matornerà ecomporterà questo cambio? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Il passaggio all’oraavverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3:00 di domenica, sarà necessario spostare le lancette indietro di un’ora, permettendo così di “guadagnare” un’ora di sonno. Questo cambio segna il ritorno all’ora civile convenzionale, che rimarrà in vigore fino al ripristino dell’ora legale il 30 marzo 2025. Leggi anche ? Nubifragio sulla capitale: Eur allagato, treni fermi e blackout. Le previsionicomporta il cambio dell’ora? L’arrivo dell’oracomporta alcuni cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la luce