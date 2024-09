LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 3-1 ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | inizio con break per l’olandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 FAVOLOSA la risposta, comodo il dritto in contropiede!! Un’altro, il secondo di fila e su altrettanti game di battuta di Van de. 30-40 Altro ace da destra (2°). 15-40 Affossa in rete il rovescio, rottura prolungata! Palle, altre due! 15-30 Gratuito di dritto di Van de. 15-15 Lungo lo slice del. 15-0 Ace (1°) di Van dee match. 2-1 A quindici il ‘Martello’! 40-15 Botta alla “T” e smorzata perfetta, si è scaldato! 30-15 Grande stretto di Van decon il dritto sulla rasoiata del romano. 30-0 WOOOOW! Che punto di! Contiene perfettamente la bordata di dritto del rivale, lo attira a rete e lo passa con un dritto in corsa fintato! In lungolinea! Grande! 15-0 Largo il rovescio di Van de