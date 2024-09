Le proteste si fanno anche sulle statue ma a loro non importa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cosa dicevo delle? Che oramai ne abbiamo paura, poiché siamo terrorizzati dal definitivo. È il caso di Elisabetta II che non riesce a salire sul quarto plinto di Trafalgar Square, è il caso della donna che allatta di Vera Omodeo, che fatica a trovare collocazione a Milano. Un’ulteriore conferma giunge ancora da Londra, dove alcuni attivisti hanno appeso dei bambolotti al collo didegli uomini celebri più disparati, da Laurence Olivier a Thierry Henry. È una protesta a favore dell’incremento del congedo di paternità, ma allenonnulla: sono lì per ricordarci di qualcuno che in un modo o nell’altro ha meritato la gloria eterna (spero che Thierry Henry non mi legga; potrebbe montarsi la testa) e l’eternità non vede le campagne politiche, lemirate le sembrano formichine impazzite, confuse voci inascoltate le sortite estemporanee.