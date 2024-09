Il Manchester United schiera un sostituto allenatore a sorpresa dai rivali | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La prima grande decisione estiva delè stata quella di restare con l’Erik ten Hag. L’ottavo posto della scorsa stagione ha segnato il loro peggior risultato in Premier League dall’inizio della competizione, ma la vittoria della squadra in FA Cup suidelCity ha significato la conclusione della stagione con un trofeo. Questa vittoria in coppa è stata probabilmente anche quella che ha salvato il lavoro di Ten Hag, mentre si vociferava che altri manager come Thomas Tuchel fossero stati sondati. L’olandese avrebbe poi ottenuto un’estensione del contratto di un anno ed è stato sostenuto nel mercato dei trasferimenti, ma saprà di non avere molto margine di errore questa stagione.