IBL Banca | interessi al 350% lordo con il conto ControCorrente

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) - Il tasso si applica ai nuovi clienti per 12 mesi ed è valido per importi fino a 100.000 euro, con canone gratuito per un anno. Zero vincoli:le somme sulcorrentesono sempre libere e disponibili. Roma, 25 settembre 2024 – IBLpresenta la nuova promozione sulcorrente, con il tassoche sale al 3,50%. Lanciato nel giugno 2021,si distingue per la sua combinazione di remunerazione della liquidità, funzionalità digitali avanzate e supporto in filiale. L'attuale offerta è rivolta ai nuovi clienti che apronodal 10 settembre 2024 al 10 gennaio 2025 (salvo esaurimento plafond). Le somme depositate sulsono libere e prelevabili in qualunque momento senza vincoli o penali, conche maturano automaticamente sulla base del saldo liquido giornaliero.