Giorgia Meloni premiata da Elon Musk | un incontro tra leadership e innovazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha ricevuto a New York il Global Citizen Award 2024 da. Un riconoscimento che celebra l’operato della premier italiana. Durante l’evento, i due leader hanno lodato reciprocamente i risultati ottenuti nei rispettivi campi.ha ribadito l’importanza di difendere i valori occidentali eha elogiato ladella premier italiana. La cerimonia si è svolta nell’ambito delle celebrazioni organizzate dall’Atlantic Council, un’importante think tank americano che promuove la cooperazione transatlantica., nel consegnare il premio, ha definito“una leader autentica e riflessiva“, riconoscendo il suo impegno per la crescita economica e sociale dell’Italia.conalla cerimonia di premiazione a New York.