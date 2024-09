Francia costo del debito su valori spagnoli e deficit fuori controllo Il governo ipotizza più tasse per ricchi e multinazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per la prima volta dall’anomalo periodo del 2008, i rendimenti di Stato francesi sono uguali a quelli. Se prima Parigi pagava per indebitarsi sui mercati molto meno di Madrid, oggi non è più così. Entrambe, su un decennale, pagano poco meno del 3%. Nell’ultimo anno ildelè sceso per tutti i paesi dell’area euro ma, mentre quello spagnolo è calato di uno 0,9% (e quello italiano di 1,1%), quello francese è sceso solo di 0,4%. Nell’ultimo mese poi, laè l’unico grande paese euro che non ha beneficiato di flessioni dei rendimenti. Il livello delfrancese non è suitaliani (134% del Pil) ma neppure così distante, attestandosi al 110% del prodotto interno. Variazioni degli interessi hanno quindi impatti significativi su finanze pubbliche già in grave difficoltà.