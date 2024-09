Fabrizio Corona entra a gamba tesa nel dissing tra Tony Effe e Fedez | Chiara Ferragni è stata tradita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In una delle ultime puntate del podcast Gurulandia,racconta nuovi retroscena sullo scontro trache da giorni sta infiammando la rete. L'ex fotografo dei vip rivela uno scoop senza precedenti Nel corso delle ultime settimane non si parla d'altro. Iltrasta infiammando la rete, facendo emergere dei rapporti per nulla idilliaci tra i due rapper. Ora, però, sulla questione si aggiungono anche le parole di. L'ex fotografo dei vip è attraverso il podcast Gurulandia che rivela alcuni dettagli su questo acceso scontro tra i due cantanti. E parla di tradimenti, di incontri fugaci e clandestini. Le parole che sono state lanciate dasono molto pungenti e fanno pensare che i cattivi rapporti tranon sono nati per