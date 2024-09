Due minorenni spararono ad un ventenne arrestato un 14enne

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024) NAPOLI – Personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per idi Napoli, ha rintracciato e sottoposto a fermo unnapoletano, ritenuto gravemente indiziato di concorso in tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso in danno di un 20enne. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella e dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti delche, nella notte dello scorso 21 luglio in piazza Cavour, in concorso con un 16enne, già ristretto per altra causa e deferito nella citata attività, avrebbe ferito all’addome la vittima mediante l’utilizzo di un’arma da fuoco.