Caivano don Patriciello | Meloni va applaudita e ringraziata Mi accusano di essere fascista e omofobo ma sono un prete di tutti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Tante persone, non potendo prendersela con Roma che è troppo lontana, se la prendono con chi ha invitato Giorgia. E quindi questoche sta davanti a voi è diventato, tra poco diventerà anche pedofilo. Appena faranno quest’altro passo, poi scatteranno tutte le denunce contro chiunque perché adesso poi non se ne può più”.le parole di don Maurizio, ilanticamorra di(Napoli), che in qualità di consulente ha partecipato all’audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, presieduta dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.