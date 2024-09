Bimba sonnambula si allontana da casa e scompare nel bosco | ritrovata 24 ore dopo grazie all’intervento del drone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si alza dal letto, esce die si dirige nella foresta in cui poinon lasciando tracce di sé per oltre 24 ore. È quanto successo a unadi 10 anni, che si è persa nei boschi della Louisiana, sembrerebbe perché in preda a un attacco di sonnambulismo, stando a quanto riporta il New York Post. La, Peyton Saintignan, si è addentrata nella fitta vegetazione nei pressi della sua, ha camminato per oltre due chilometri e poi si è rannicchiata a terra, addormentandosi.un’ora di ricerche da parte dei familiari, riporta lo sceriffo del comune di Webster, Jason Parker, la polizia del Louisiana ha invitato centinaia di volontari a unirsi alle ricerche. Fondamentale è stato, però, l’intervento del, comandato dall’operatore Josh Klober, che ha guidato la ricerca all’interno della foresta, scovando la giovanissima stesa, addormentata, nel