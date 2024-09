Basket A1 donne E-Work verso la prima Rebus infermeria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sta procedendo con tante incognite la marcia di avvicinamento dell’E-allagiornata di campionato in programma sabato alle 15 sul campo neutro di Genova, sede dell’Opening Day, dove le faentine affronteranno la Brixia Brescia dell’ex Tagliamento. Al momento sono ben quattro le giocatrici in dubbio per questo incontro, con Porcu, alle prese con un problema ad una legamento della caviglia, che sembra l’unica certa di marcare visita. Non dovrebbe mancare Reichert, impiegata soltanto nove minuti nell’amichevole con Campobasso di domenica scorsa per un problema al ginocchio, risultato per fortuna meno grave di quanto si pensasse in un primo momento dopo le visite mediche. La tedesca stringerà i denti e salvo colpi di scena scenderà in campo.