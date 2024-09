Attendeva un cuore nuovo muore 14enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 14.45 Un ragazzo di 14anni, in attesa di un trapianto di, è morto mentre era a scuola, a Fano (Pesaro Urbino). Soffriva di un problema cardiaco congenito, scoperto 3 anni fa. Dal 2022 era in cura al Sant'Orsola di Bologna ed era in attesa di un. Era a scuola, in un Istituto tecnico. Era in corridoio, quando è stato colto da un malore. Due insegnanti hanno provato a rianimarlo. Poi sono arrivati i soccorsi del 118.Il suosi è fermato durante il trasporto in ospedale.