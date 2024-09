Una nuova idea di occidente | le parole di Giorgia Meloni all’Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Sceglie di accendere un fascio di luce sulle prospettive dell’, ricevendo a New York da Elon Musk il Global Citizen Awards dell’Atlantic, a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu. Ovvero i due rischi che corre alla voce oicofobia e quando pretende spesso di essere superiore agli altri. Una prospettiva che la presidente del Consiglio indica ricordando un sistema di valori in cui “la persona è centrale, gli uomini e le donne sono uguali e liberi, e quindi i sistemi sono democratici, la vita è sacra, lo stato è laico e basato sullo stato di diritto”. Perché legare valori e geopolitica Cita Roger Scruton per menzionare l’oicofobia, ovvero l’avversione verso la propria casa. “Un disprezzo montante, che ci porta a voler brutalmente cancellare i simboli della nostra civiltà, negli Stati Uniti come in Europa”.