The Defiant | Nuovo FPS in sviluppo dalla Cina

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 24 settembre 2024) Lain questi ultimi anni sta dimostrando di come sia in grado di tirare fuori dal cilindro dei veri e proprio capolavori, basti vedere Wukong, giusto per dirne qualcuno. Questa volta però non si tratta di un soulslike ma di uno sparatutto dal nome The, il quale fonde le meccaniche tipiche di un FPS alla risoluzione di enigmi e tanta azione.FPScon furore Il canale Youtube di Tech4Gamers ci mostra il primo Gameplay Trailer delsparatutto, con cinematiche pre-renderizzate, le quali mettono in risalto il sistema di combattimento e le meccaniche, con sequenze realistiche ed un sistema di gunplay molto dettagliato.