Temptation Island 2024 torna con la terza puntata su Canale 5

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Oggi, martedì 24 settembre,l’appuntamento con, il popolare docu-reality di5 condotto da Filippo Bisciglia. Laandrà in onda in prima serata alle 21:30, con nuove sorprese e colpi di scena. Nella seconda, il pubblico ha assistito all’emozionante falò di confronto tra Sara e Fabio, che ha portato la coppia a decidere di lasciare insieme il programma. Nelladi questa sera, l’attenzione sarà rivolta alle sei coppie rimaste, impegnate in un percorso di scoperta e confronto tra sentimenti contrastanti, dubbi e nuovi avvicinamenti. Valerio sarà al centro dell’episodio, dove verrà svelato cosa lo abbia portato a una forte reazione dopo aver visto un video della fidanzata Diandra.