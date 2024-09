Tanti appuntamenti al Mumec

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Tante attività con ilMuseo dei Mezzi di Comunicazione, Duedi “PLAY– giOCAre al Museo”, il progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo: GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ore 21:00 ultima serata-evento dedicata ai giovani in cui si potranno divertire insieme, sperimentando un “Gioco dell’Oca” come mai visto, tra sfide e prove di ogni genere. SABATO 28 SETTEMBRE ore 16:00 l’evento finale dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni per fargli vivere il Museo in chiave informale e divertente, attraverso un gioco a squadre sempre sulla falsa riga del tradizionale boardgame.