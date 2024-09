Riassunto | Ohmium annuncia di avere ricevuto il marchio CE per gli elettrolizzatori PEM Lotus

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) NEWARK, California–(BUSINESS WIRE)–International (“”), una delle principali imprese nel settore dell’idrogeno verde che progetta, produce e installacon membrana polimerica di scambio protonico (Proton Exchange Membrane),diottenuto l’approvazione europea per l’elettrolizzatore1.5, attestata dalCE, indicante che un prodotto soddisfa i rigorosi requisiti di protezione ambientale, della salute e di sicurezza dell’Unione Europea. Questo significativo traguardo evidenzia l’impegno diverso i massimi standard di qualità e affidabilità e ne dimostra la leadership nel settore.sviluppa generatori di idrogeno, noti come, che convertono acqua in idrogeno e ossigeno mediante energia elettrica.