Regeni Belloni in aula | Dagli egiziani mai aperture sulle proprie responsabilità Il 26 o 27 gennaio informai il consigliere di Renzi

(Di martedì 24 settembre 2024) “Dalle autorità del Cairo non sono mai arrivatein merito aegiziane sulla vicenda di Giulio“. A riferirlo inè stata Elisabetta, attuale direttrice del Dis e all’epoca dei fatti capo di gabinetto e poi segretaria generale della Farnesina, nel corso del processo sul rapimento, le torture e l’omicidio di Giulio, per il quale sono imputati quattro 007. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).