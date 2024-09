Quadro comprato all’asta Vittorio Sgarbi è stato prosciolto dalle accuse di sottrazione fraudolenta d’imposte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) «Il fatto non sussiste». Così il giudice dell’udienza preliminare di Roma hail critico d’artee la compagna Sabrina Colledi. Per la procura, l’ex sottosegretario al ministero della Cultura nel 2020 aveva acquiil dipinto Il giardino delle fate diZecchin facendo figurare come acquirente la fidanzata con il denaro di una terza persona. Per lo stesso dipintoè indagato per induzione indebita: avrebbe fatto pressioni tra il 2020 e il 2021 su alcuni funzionari del ministero. L’obiettivo del critico sarebbequello di convincere il dicastero a non trattenere, esercitando il diritto di prelazione su beni non vincolati, ilacqui