Prezzi giusti e alta cucina che non intimidisce | la terza via della ristorazione milanese

(Di martedì 24 settembre 2024) L’arrivo a Milano di Fourghetti, insegna nata a Bologna qualche anno fa per volontà dell’imprenditriceSilvia Belluzzi, rappresenta da un lato l’insolito caso di migrazione di un ristorante (non la semplice apertura di una succursale ma un vero trasloco armi e bagagli) ma dall'altro (e soprattutto) la definitiva liberazione del marchio dall’ingombrante ombra di Bruno Barbieri. Lo chef di Medicina fu infatti consulente primapandemia per un non lungo periodo e anche piuttosto distratto, ma la sua fama ha fatto sì che Fourghetti sia ancora ricordato come “il vecchio ristorante di Barbieri”.