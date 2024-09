Parrocchia verso il rinnovamento In arrivo il giovane don Tommaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) "C’è chiaramente un po’ di dispiacere nel dover lasciare una comunità. Dall’altra parte ci sono per me la curiosità e la volontà di incontrare al più presto i fedeli di Cerreto: cercherò di ascoltare e di comprendere soprattutto chi di loro è più lontano". Sono le prime parole di donBotti, nuovo parroco della Pieve di San Leonardo a Cerreto. Per lui, se allargassimo lo sguardo a tutto il territorio comunale, si può in qualche modo parlare di ritorno in paese: fino al 2016 ricoprì infatti l’incarico di vice-parroco delle parrocchie di Stabbia, Lazzeretto e Apparita, a fianco di don Antonio Velotto.