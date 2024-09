Oggi i funerali di Chiara Jaconis assessore Napoli | Forte abbraccio alla famiglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono ore difficili. Per l’ultimo saluto ail Comune ha testimoniato la vicinanza con un cuscino di fiori e il Gonfalone scortato dai vigili per esprimere il cordoglio dell’amministrazione e di tutta la città. Io sono sempre stata accantoe in queste ore ancora di più con il cuore. Questi giorni di vicinanza con Livio e ladihanno costruito un legameche difficilmente potrò dimenticare. A loro e ava ancora il mio”. Così l’assessora al Turismo del Comune diTeresa Armato.si tengono idella giovane turista morta dopo essere stata colpita da un frammento di una statua ai Quartieri Spagnoli, a. Il gonfalone della Città diè presente nella basilica di Santa Giustina a Padova, e per volontà del sindaco diè listato a lutto.