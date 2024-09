Nelle scuole pubbliche degli USA sono stati banditi oltre 10 000 libri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)Uniti, 24 settembre 2024 – Tra il 2023 e il 2024, più di 10.000statunitensi. Lo riporta PEN America, un'organizzazione no-profit dedicata alla libertà di espressione: secondo la sua indagine, ivietati a livello nazionalequasi triplicati rispetto ai 3362 dell’anno precedente. Come scrive il Guardian, cialmeno 13 titoli chevietati quest’anno per la prima volta, tra cui “Radici: la saga di una famiglia americana” di Alex Haley, che descrive il viaggio di una persona schiavizzata dall'Africa agliUniti, e “Gridalo forte” di James Baldwin, l'acclamata opera semi-autobiografica ambientata ad Harlem, New York.