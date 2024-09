Lecco | arsenale di arnesi da scasso nel baule Bonnie e Clyde arrestati sull’auto rubata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Compagni di vita e di crimine. Li hanno fermati i carabinieri di. I due, stranieri, 42 anni lui, 34 lei, entrambi senza una fissa dimora, si aggiravano a bordo di un'auto, carica di tutti gli attrezzi da perfetti scassinatori. Stavano – molto probabilmente – per mettere a segno qualche furto, ma i carabinieri dili hanno intercettati e bloccati prima che entrassero in azione. I militari li hanno fermati durante un posto di blocco all'apparenza casuale ma in realtà mirato. Viaggiavano a bordo di una Vw Touran,a fine agosto a Milano. Nelavevano inoltre stipato torce, guanti e undida. Dagli accertamenti è emersa inoltre una lunga fila di precedenti a loro carico per reati sempre contro il patrimonio, cioè furti e affini.