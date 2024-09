Krol | Il Napoli può creare occasioni importanti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Rudi, ex difensore del, ha espresso ottimismo riguardo alla stagione della squadra durante un intervento su Radio Marte nel programma Marte Sport Live. Secondo, illotterà per lo scudetto, rispetto allo scorso anno è notevolmente migliorato in termini di grinta, energia e passione. Inoltre non lotterà per le Coppe, mentre gli altri competitors dovranno dividersi tra diversi impegni.ha sottolineato di aver visto undiverso, capace di, soprattutto grazie al recente arrivo di Romelu Lukaku. Gli azzurri hanno sicuramente fatto progressi significativi in difesa, adottando un approccio più collettivo e organizzato.su Buongiorno e Neresritiene che Buongiorno sia un giocatore che ha sempre suscitato apprezzamento, anche quando era a Torino, grazie alla sua determinazione e abilità.