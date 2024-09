In programma dall’1 al 3 ottobre e poi dall’8 al 10 dello stesso mese Open day e sessioni gratuite agli studenti Cus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Con l’inizio del nuovo anno accademico, l’Università di Ferrara è pronta ad accogliere le matricole e festeggiare il rientro dell’intera comunità studentesca con gli Unife Welcome Days, un calendario di attività che intreccia cultura, sport e scoperta dell’Ateneo. Molto più di una cerimonia di apertura, gli Unife Welcome Days rappresentano un’occasione unica per vivere appieno, con energia ed entusiasmo, l’atmosfera dell’università, all’insegna dell’inclusione e del senso di appartenenza.