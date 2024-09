Harry Potter figlio dell' originale Albus Silente contro la serie | Che bisogno c' è? I film erano fantastici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Jared Harris non ha interesse a seguire le orme del padre Richard nella saga die punta il ditoil reboot televisivo a suo parere superfluo. Jared Harris,'interpretedinella saga di, Richard Harris, non ha nessun interesse a interpretare il leggendario mago dinella preannunciatareboot per HBO. L'attore di Mad Men e Chernobyl ha ammesso di non capire il senso'operazione visto che ia saga sono bellissimi. "Perché farlo? Non capisco", ha dichiarato l'attore a Variety. "I: lasciateli stare." Jared Harris non è interessato ad assumere il ruolo iconico del genitore anche se ammette che "molta narrazione" è stata lasciata fuori dalla saga cinematograficaper ragioni di spazio