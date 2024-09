Fumetti per l’inclusione | I diritti sono uguali per tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Tommaso Cordelli, 30 anni, è un creativo under table. Non ama mettersi in mostra ma del suo ’L’importante è vincere insieme’ può andarne fiero. L’opuscolo, che contiene una serie di tavole cona colori, fa parte della campagna di sensibilizzazione e valorizzazione dei principi della Convenzione Onu per idelle persone disabili e accompagna il primo ’G7 inclusione e disabilità’ in programma in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Non solo, il libricino ideato dal grafico perugino approderà addirittura alla sede Onu di New York, come ha annunciato il ministro Alessandra Locatelli, in Umbria la settimana scorsa per illustrare l’iniziativa. "Questi strumenti grafici – ribadisce il ministro – hanno una efficacia comunicativa e una qualità di realizzazione che merita di oltrepassare i confini regionali e nazionali.