Fedez e Frank Matano fuori da Lol 5 | Angelo Pintus e Alessandro Siani sono i conduttori della nuova edizione del game show

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 24 settembre 2024)nuovidi Lol 5 Grande novità in casa Amazon: ladi Lol, ilgiunto alla quinta, avrà due nuovial posto di: si tratta di. Lo ha annunciato la stessa piattaforma streaming con una serie di video e foto postate sui social in cui per l’appunto appaiono i due nuovi. Persi tratta di un ritorno nelin cui vince chi non ride: il comico, infatti, ha partecipato alla primatrasmissione, vinta da Ciro Priello dei The Jackal. Novità assoluta, invece, perche a sorpresa entra a far parte del mondo Amazon.