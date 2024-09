Extraprofitti l’Abi | Da noi nessuna proposta Le ipotesi in campo per il contributo di solidarietà volontario delle banche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una percentuale da applicare sul profitto “eccedente”, calcolato sulla media degli utili degli ultimi 10 anni: tutto ciò che supera la media diventerebbedi. Oppure un allungamento dei tempi per portare in deduzione le perdite: in sostanza una sorta di prestito, o di anticipo, di risorse comunque dovute allo Stato. In alternativa un aumento, ma solo dello 0,5%, dell’addizionale Ires. Sono alcunesul tavolo come opzioni per far cassa sui cosiddetti, questione che da settimane agita la maggioranza. La verità è che la partita ancora apertissima. Sono bastate le voci per perdere terreno ai titoli bancari a Piazza Affari nella seduta di lunedì.