Enzo Zidane lascia il calcio a 29 anni

(Di martedì 24 settembre 2024) Si chiude a 29la carriera agonistica di, il primogenito di Zinedine. Un’avventura iniziata con la maglia del Real Madrid in occasione della sfida di Coppa del Re del 2016 contro il Cultural Leonesa, in cui l’allora ragazzo riuscì anche ad andare in gol. Poi, tante esperienze senza lsciare il segno con le maglie di Alaves, Losanna, Rayo Majadahonda, Aves, Almeria, Rodez Aveyron e Fuenlabrada. Ora, la decisione di abbandonare ilgiocato e dedicarsi ad altro, oltre che alla sua famiglia, composta dalla moglie Karen e tre figlie.ila 29SportFace.