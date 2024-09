Disagi post scuola | Autobus da incubo i nostri figli lasciati a piedi all’uscita Genitori protestano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Empoli, 24 settembre 2024 – E’ cominciato in salita, almeno sul fronte trasporti, l’anno scolastico per i tantissimi ragazzi della cittadella empolese di via Raffaello Sanzio che tra licei, tecnico e professionale ospita quasi 2500 studenti, molti dei quali provenienti da Comuni vicini: chi prende il bus per andare e tornare daha trovato difficoltà fin dal primo giorno. “La prima settimana di– racconta Elisa di San Miniato, la cuia ha cominciato il primo anno delle superiori alle Scienze umane di Empoli – è stata un: i ragazzi del liceo uscivano tutti alle 12 e miaa non è mai riuscita a prendere il bus in orario, perdendo tutti i giorni quello previsto per le 12.05, ma che arriva non prima delle 12.35”.