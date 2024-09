Dallo Sferisterio alla tv | la Norma in prima visione su Sky il 28 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Macerata, 242024 — A pochi mesi dal debutto allo, sabato prossimo, alle 21.10 e inin esclusiva su Classica HD (il canale 136 di Sky), si potrà assisterereplica della “” di Vincenzo Bellini allestita all’ultima Macerata Opera Festival. E per chi non riesce a guardare il primo appuntamento, nessun problema, dato che ci sono le repliche programmate per il 30, poi il 2, 6, 8, 17 e 25 ottobre (in orari ancora da definirsi). La, come si è svolta alloL’opera andata di scena alloha visto la regia di Maria Mauti e la direzione di Fabrizio Maria Carminati, con protagonista la soprana marchigiana Marta Torbidoni (), affiancata da un’altra voce molto apprezzata come quella del soprano palermitano Roberta Mantegna (Adalgisa), del tenore Antonio Poli (Pollione) e del basso Riccardo Fassi (Oroveso).