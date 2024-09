Così famosa così vittima di sessualizzazione e misoginia | le confessioni perdute di Liz Taylor

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Londra, 24 settembre 2024 – La diva dagli occhi viola e dal carattere volitivo fudie violenza domestica. Un nuovo documentario Hbo che raccoglie ore di racconti dellaattrice narra la sua vita e la sua carriera e rivela i soprusi che la celeberrima Liz dovette affrontare. “The Lost Tapes” è il titolo del film firmato dalla regista Nanette Burstein. La regista mette in luce i limiti della voce di, spiegando come l’attrice intensamente glamour, che apparivafocosa e senza filtri in “Chi ha paura di Virginia Woolf?”, spesso si mordeva la lingua o interiorizzava i costumi repressivi dell’epoca. Addirittura "doveva fingere di essere felice con i ruoli più tradizionali”. Burstein si riferisce a un periodo in cuipensò di abbandonare la recitazione per dedicarsi a essere una brava moglie. “Nel frattempo, usciva ed era una tosta.