Cicchi dg della formazione rossoblù La situazione? Mi sento responsabile

(Di martedì 24 settembre 2024) "Mi assumo tutte le responsabilità del caso, se si deve attribuire qualche colpa sono io ad aver sbagliato. Torneremo sul mercato". Claudio, dgCivitanovese, fa mea culpa a margineterza sconfitta consecutiva per imaturata sul campo del Roma City (1-0). Al triplice fischio, gli ultras rivieraschi hanno chiamato la squadra sotto al proprio settore per incoraggiarla, ma sui social qualcuno non ha preso bene l’ennesimo ko ed ecco le prime critiche, anche se in numero elevato per la verità. Nel mirino il tecnico Sante Alfonsi, reo secondo alcuni di non aver sostituito il terzino Valentin Franco che poi è stato espulso per doppia ammonizione. "I tifosi ci seguono ed incoraggiano sempre - afferma l’esperto dirigente - ed è accaduto anche domenica scorsa dopo i 90 minuti.