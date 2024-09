Chi è Anna Sawai protagonista di ‘Shogun’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’ultima edizione degli Emmy Awards, c’è una serie tv che ha battuto ogni record. Con ben 25 nomination, è riuscita a trionfare in 18 categorie. Mai prima d’ora era accaduto. Parliamo di Shogun, la serie da noi in onda su Disney+, che nella serata di domenica 15 settembre si è portata a casa 18 premi, incluso quello più importante, per il miglior titolo drammatico.principale, nei panni di Lady Mariko, è. Chi è, ladella serie “Shogun”è nata l'11 giugno 1992 a Wellington, in Nuova Zelanda, ed è un'attrice e cantante. Si è trasferita in Giappone con la sua famiglia quando aveva solamente dieci anni. Il padre, infatti, lavorava per una azienda di elettronica e, visto il lavoro importante e sempre più richiesto, si è spostato con la famiglia. La madre, invece, era insegnante di pianoforte.