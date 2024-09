Sulla porta scassinata una siringa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono trascorsi appena cinque mesi. E dopo cinque mesi (il furto precedente era avvenuto il 28 aprile), ci risiamo. I ladri hanno fatto nuovamente visita alla “Botteghina di Leandro“, l’istituzione enogastronomica di via Fucini, nella notte tra sabato e domenica, sicuramente dopo le 3.30. "Per fortuna non sono riusciti a entrare stavolta – racconta Leandro Bagni (foto) –. Hanno danneggiato la, ma non hanno potuto rubare niente. Mi sono fatto l’idea che siano stati disturbati da qualcuno o da qualcosa perché hanno fatto saltare quattro viti e si sono ’arresi’ all’ultima. Ho trovato il cacciavite usato per la ’spaccata’ per terra tra le schegge del legno che sono riusciti a rompere". Ma il cacciavite non è stata l’unica cosa abbandonata.