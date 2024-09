Scopri i servizi di Facility Management di Coseva Società Cooperativa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dal febbraio 1982Coperativa, azienda nata con l’obiettivo di creare occupazione fra gli aderenti nel campo deivari, ha visto crescere costantemente il proprio fatturato e i propri addetti impiegati, diventando oggi una realtà consolidata del Nord-Overst e Centro Italia a vocazione nazionale nel campo deiagli immobili e alle merci, applicando innovazioni tecnologiche e le più moderne soluzioni organizzative. Sul mercato è stata in grado di distinguersi grazie ai suoi“chiavi in mano” integrati fra loro, congegnati e pianificati sulle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, suddivisi in due settori principali: multie logistica, capaci di integrarsi in maniera coordinata tra di loro, riuscendo ad offrire la soluzione ideale per coprire ogni esigenza in un’ottica di “global service”.