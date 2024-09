Roma stretta sui minimarket | chiuse due attività

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Controlli serrati della Polizia Locale sucommerciali e sicurezza stradale, sanzioni per oltre 10mila euro Nel fine settimana, la Polizia Locale diCapitale ha effettuato una serie di controlli mirati su, locali pubblici e sicurezza stradale, al fine di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e del Codice della Strada. Gli agenti hanno eseguito più di 500 verifiche pressocommerciali, sanzionando irregolarità in oltre 20. In particolare, un esercizio nella zona di Ponte di Nona è stato multato per circa 7.000 euro per la vendita di prodotti scaduti e per non aver rispettato l’orario di chiusura. Sono state emesse più di 80 sanzioni nei confronti di pubblici esercizi ericettive per occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita irregolare di alcolici e cattiva gestione dei rifiuti.