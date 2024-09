Roma altro scossone in arrivo | prosegue la rivoluzione dei Friedkin

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 23 settembre 2024) La vittoria ottenuta contro l’Udinese non ha portato serenità all’interno della. Può proseguire ladei. Continuano ad essere ore di grande tensione in casa, nonostante la rotonda vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese (prima sconfitta stagione per i bianconeri). Lo sbarco in panchina di Ivan Juric ha prodotto subito i risultati sperati dai, intenzionati ora a portare avanti laavviata tramite l’esonero di Daniele De Rossi e proseguita, a sorpresa, con le dimissioni presentate dalla Ceo Lina Souloukou a causa delle minacce subite e delle tensioni con la proprietà legate ai casi Dybala e Zalewski. Ivalutano ulteriori provvedimenti (Ansa) – Serieanews.comGli imprenditori statunitensi, ora, saranno chiamato a nominare un suo adeguato erede.