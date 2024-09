Multe automatiche anti-pezzotto in arrivo | i trasgressori rischiano sanzioni da 154 a 5 000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un paio di giorni fa erano stati annunciati importmiglioramenti del Piracy Shield, lo scudopirateria schierato per bloccare lo streaming illegale delle partite di serie A. Come riportato da Massimiliano Capitanio, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), è stata trovata l’intesa per il protocollo che prevedeper tutte le persone sorprese ad utilizzare piattaforme e strumenti illegali per vedere eventi coperti da diritti d’autore. Fino a questo momento il Piracy Shield ha funzionato a singhiozzo, sia per le difficoltà di natura tecnica che strutturale. Lo scudo è riuscito comunque a segnalare e oscurare gli indirizzi IP e FQDN da dove veniva collegato il cosiddetto “” dallo scorso 1° febbraio.