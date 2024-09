M5s votati i 12 temi da affrontare in assemblea | c’è il limite dei due mandati che passa la selezione per un soffio Fuori i giovani e il diritto all’abitare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’idea originaria di consultare online gli iscritti, prima di prendere le scelte più importanti, è rimasta. Sono altri i pilastri che il Movimento 5 stelle, invece, si appresta a cambiare, proprio in ragione degli argomenti che discuterà nell’, fissata tra fine ottobre e inizio novembre. Il voto in rete degli adepti grillini ha deciso quali saranno i 12, tra i 20 proposti, ad avanzare verso la fase finale del processo costituente. Per un, rientrerà nella discussione l’eventuale abolizione deldei due: il punto «revisione del Codice etico per candidature e alleanze» si è piazzato all’undicesimo posto, con 7322 voti, un centinaio in più del tredicesimo argomento che, rientra invece tra iscartati.